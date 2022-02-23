宜蘭縣長林姿妙昨日二度遭檢調約談，檢方依貪汙治罪條例將她聲請羈押禁見，國民黨呼籲民進黨政府，不應將司法、檢調系統做為選舉工具，讓政治的黑手介入司法。對此，民眾黨祕書長謝立功今日表示，執政黨利用檢警資源辦案也不是第一次，希望執政者秉公處理，司法單位應該要中立，不要受到政治干涉。

林姿妙官邸於40天內遭到兩次大動作搜索、約談，國民黨批評，搜索兩次至今沒有具體證據，實有違「比例原則」，有鑑於年底選舉將至，不禁令人懷疑民進黨政府將檢、警、調，甚至監察等國家機器做為選舉工具。

謝立功表示，過去曾在調查局服務的經驗，秉持著法律放在最上面，政治放在最下面的原則，司法中立，希望司法機關不要受制政治干涉，秉公處理。

林姿妙近期接連被搜索，傳出民調領先縮小；同時近期政黨支持度最新民調，國民黨與民眾黨呈現死亡交叉，民眾黨成為支持度第二高的政黨，民眾黨是否順勢在宜蘭提出縣長參選人。

謝立功表示，不見得每個縣市都會推出縣市長候選人，但要有適當的人選，目前為止還沒有最後定案。