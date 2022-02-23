根據大陸央視網報導，2月22日上午，75050／49次中歐班列搭載著67台裝載機、壓路機等工程機械，從廣西柳州南物流中心開出，這是廣西鐵路開行的第10列「柳州—莫斯科」跨境直通中歐班列，也是大陸與俄羅斯AEO互認安排簽署後的首趟班列，班列途經滿洲里出境，預計20天后抵達終點站俄羅斯莫斯科沃爾西諾站。

寧局集團公司柳州貨運中心主任唐貴德表示，下一步將加強中歐班列運輸組織，發揮中俄AEO互認的輻射與帶動效應，吸引更多本土企業出口訂單通過中歐班列駛向「一帶一路」沿線國家，讓「八桂製造」搭乘中歐班列走向世界，助力提升中國與歐亞經濟聯盟的經貿合作水準。

今年2月4日大陸與俄羅斯雙方海關簽署《中華人民共和國海關總署和俄羅斯聯邦海關署關於「經認證的經營者」互認的安排》。中俄海關實現AEO互認後，兩國AEO企業間直接進出口的貨物將在通關中享受相關便利措施，顯著降低企業的倉儲、物流等貿易成本。

其中廣西柳工機械股份有限公司已被柳州市海關列入AEO企業，因此該趟班列可享受較低的單證審核率和貨物的查驗率，縮短通關時間，減少物流、倉儲等貿易成本。

柳工集團供應鏈中心市場經理薛冰說，「中歐班列運輸在交付時間上更有保障，且鐵路部門優化配裝方案，這次將67台機械放入50個集裝箱，為我們節約了物流成本」。

回顧2021年8月，首趟「柳州—莫斯科」跨境直通中歐班列開行，累計開行10列，發貨總量已達502車、7842噸，共運輸569台裝載機、平地機、壓路機等工程機械，出口貨值超過1.7億元人民幣。