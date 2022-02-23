無黨籍立委高金素梅從去年投入四大公投宣講，不斷被點名披藍袍參選高雄市長。高金昨再次透過臉書重聲，不會去選高雄市長！不會去選任何縣市長！
高金素梅曾表態，身為原住民族，始終以無黨籍身份從政，從政的理念就是為人民服務。我的族人同胞投票給我，我的職責就是為族人同胞服務。感謝很多朋友的關心鼓勵，但轉戰之說，我心如止水。
高金素梅不僅響應國民黨台北市議員羅智強發起的希望公車，也陪走400公里謝票之旅。藍營2022縣市長選舉各縣市人選未定，外界希望高金素梅投入高雄市長選戰的呼聲越來越高。
面為將轉戰其他位置的訊息不斷流傳，高金素梅再次透過臉書聲明，我一直是「原住民族立法委員」，從未與任何政黨人士討論轉戰可能性，不知道轉戰訊息從何而來。
高金素梅說，對未來的期待是原住民族有更多「無黨參政」，有更多年輕世代「在野參政」，期待民主制衡所以會投入我所期待，因此不會去選高雄市長，也不會選任何縣市長。
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