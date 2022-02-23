秦慧珠批黨內初選不公 正妹發言人：應給鼓勵而非放話

國民黨近來增添生力軍，新增兩位由媒體轉戰政壇的正妹發言人，前三立主播、前高雄市府副發言人白喬茵和前TVBS主播柳采葳，不過，因2人將投入年底議員選舉，遭黨內質疑黨務不中立，對此，白喬茵回嗆，大家都是黨內同志，肅殺氣氛不用這麼濃厚，應給予年輕人鼓勵，而非在外放話；柳采葳則說，現在是要黨辯護，分進合擊，更重要的是贏得選戰。

國民黨上午舉行「高物價低薪資，為青世代發聲！」記者會，包括文傳會副主委林家興、副主委林鼎超、發言人李明璇、白喬茵、柳采葳等人出席。白喬茵和柳采葳首度以發言人身分亮相，和同為發言人李明璇站在一起，3位正妹發言人成為全場焦點，吸引眾多媒體前來採訪。

不過，台北市議員秦慧珠昨天在臉書質疑，白喬茵和柳采葳兩人一邊擔任發言人，一邊參與黨內議員初選，享有高曝光度，是壓迫到同選區其他新的參選人權利，並批評主席朱立倫才是造成黨內內鬥的因素。

對此，柳采葳表示，謝謝前輩指教，她擔任發言人的任務就是為黨辯護，大家分進合擊，最大目標就是贏得勝利。

白喬茵則說，大家都只都看到他們在這位置得到什麼，但卻沒有看到他們付出了什麼，像她今早六點多就從高雄自費搭高鐵到台北開記者會，也沒時間跟孩子說早安，這當然是她個人選擇，但國民黨現在資源不足，大家應該要給年輕人鼓勵，而不是放話，這不是很好。