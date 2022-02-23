為落實動物實驗中的3R原則，食藥署今天公告修正「健康食品之輔助調節血壓保健功效評估方法」，除刪除動物實驗之外，另增訂受試對象人數，及試驗結果判定與宣稱之規範，自即日起生效。

以往輔助調節血壓保健功效之健康食品，除進行人體試驗之外，還可輔助動物實驗結果來進行功效宣稱，但在標示上僅能使用「輔助調節血壓」，如今刪除動物實驗後，申請輔助調節血壓保健功效健康食品許可者，得以依人體試驗結果進行「有助於調節血壓」、「有助於調節收縮壓」或「有助於調節舒張壓」等相近詞句進行宣稱。

食藥署說明，本次修正除落實替代（Replacement）、減少（Reduction）、優化（Refinement）等動物實驗中的3R精神外，也建立人體試驗之統計結果判讀方法，並將過去人體試驗每組至少20人的規定，調高至每組30人，且受試者中必須有8成改善，才可進行功效宣稱。

食藥署指出，若為今日前提出申請之調節血壓健康食品，則可適用舊版的公告項目，並提醒業者，健康食品管理法明文規定，健康食品應以中文及通用符號顯著標示於容器、包裝或說明書上，違者可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；未經核准擅自製造或輸入健康食品者，則可處3年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。