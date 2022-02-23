氮化鎵功率半導體廠GaNSystems今天宣布將擴大3倍在台灣的營運團隊規模，以因應日益增加的亞洲業務。隨著眾多客戶採用GaN Systems的產品應用在消費電子、電動汽車、數據中心和工業電源等領域，因此需要更多的人員和辦公室空間來滿足未來的營業額增長。

GaN Systems的新辦公園區位於台灣新竹科學園區，該園區被公認為是半導體創新中心，也是許多世界先進技術領導者的所在地。新竹科學園區也是GaN Systems的代工合作夥伴台積電（TSMC）的總部所在，台積電是全球最大的專用獨立（純代工）半導體代工廠。

GaN System位於亞洲的總部於2015年設立，在台灣的辦公中心當時只有幾名員工，現在人力增長了10倍以上，今年底的員工人數將超過100人。

新辦公室設有一個最先進的研究和設計中心，由不同領域的專家為多個應用市場的客戶設計並提供系統解決方案，包括手機、筆記本電腦、數據中心的電源系統和電動汽車的動力總成設備等。

規模擴大後的研發團隊將進一步確保GaN Systems行業領先地位，以其高性能的電晶體和高功率的模塊產品線，建立廣泛範圍的參考設計方案可供65W、100W和250W的手機/電腦充電器裡面的PFC、DCDC應用，以及更大功率應用市場的變壓器設計。

全球運營副總裁兼亞洲區總經理Stephen Coates說，我們很高興能夠擴大我們在台灣的亞洲業務，以適應GaN Systems的快速增長。氮化鎵被快速採用在消費性產品、工業用產品及汽車電子產品中，推動了GaN Systems的迅速發展。我們在台灣的公司擴大了製造、產品和模塊設計的規模，同時也增加了研發創新的據點，並擴大了我們對全球客戶和業務合作夥伴的支持。這個3倍的擴張表明了我們對亞洲和支持台灣半導體生態系統持續增長的承諾。

隨著GaN Systems全球業務發展副總裁Andy Chuang莊淵棋的加入，亞洲的增長繼續加速。常駐台灣辦事處的莊先生為GaN Systems的團隊帶來了數十年的寬能隙經驗。隨著在台灣的擴張，GaN Systems在亞洲的影響力也在增長，在印度電動車的領域中的兩輪、三輪和四輪電動汽車也取得相當成功的成果。