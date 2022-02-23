外交部長吳釗燮22日接受馬侃研究所（McCain Institute）傑出研究員、前美國防部長艾斯培（Mark Esper）視訊專訪，他指出，威權主義正在全球擴張，危害有目共睹，台灣會與美國及民主理念相近國家深化合作，確保民主台灣取得最終勝利。

吳釗燮認為，台灣位處威權主義威脅的最前線，幾乎每日面對中國以軍機擾台等各種「灰色地帶」手段壓迫，我國政府與人民深刻瞭解保衛國土與民主制度的自身責任，對全球民主陣營的意義重大，台灣會持續發展不對稱戰力，並提升自我防衛能力。 此外，台灣身為美國可靠的夥伴及世界的良善力量，也將持續加深與美國的緊密夥伴關係，並對維護民主自由做出貢獻。

他表示，美國及許多國家的「一中政策」，與中國所謂「一中原則」的內涵不同，許多理念相近國家也瞭解民主台灣與威權中國互不隸屬的事實，並在此基礎上與台灣進行交流與合作。但中國刻意錯誤引用1971年聯合國大會第2758號決議，將台灣排除在世界衛生組織（WHO）等聯合國體系之外，已成為台灣參與國際組織的最大阻礙。美國政府官員近日公開表達不認同中國誤用聯大第2758號決議，我方期盼美國及理念相近國家繼續協助台灣擴大國際參與，並做出貢獻。

對於台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），吳釗燮強調，我國積極推動參與區域經濟整合，符合CPTPP的高標準，期盼CPTPP成員國正面考慮我方入會案。另台美若洽簽「自由貿易協定」（FTA），將有助於增加美國國內就業機會，拓展美國在印太地區經貿戰略佈局，值得台美雙方推動。