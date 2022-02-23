衛生福利部醫事司於在去年12月預告修正「醫療機構設置標準」草案內，要求新設立且未達300平方公尺的診所需設置坐式馬桶及雙側扶手，未料多個學會反對此事，身心障礙團體今天召開記者會表示，基層醫師較有疑慮的友善廁所僅針對新設立診所，且未達無障礙廁所等級，不會溯及現行全國已開業的2萬多家診所，且設置扶手成本不高、僅約3000至5000元。

衛生福利部醫事司於在去年12月預告修正「醫療機構設置標準」草案內，針對新設立的診所規模不同，要求新增如「友善廁所」等「友善措施」。

據統計，目前全台有120萬身心障礙者、400餘萬名長者，中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘表示，我國多數診所規模未達300平方公尺、占比約93.6％，醫療機構設置標準針對300平方公尺的診所僅要求設置坐式馬桶及雙側扶手，但醫師接連反對，其實設置雙側扶手僅新增3000至5000元不等，不知道醫師為何反對。

中華視障聯盟常務理事呂鴻文說，近日再度拜會立法院4大黨團，各黨團皆支持該草案，畢竟看病是基本人權，如何讓每個人皆能就近就醫也十分重要，目前該草案也僅針對新設立的醫事單位，並不會溯及已設立的診所。

失智症協會秘書長湯麗玉說，不只身心障礙者用的到友善措施，目前全台有400多萬的老年人口也能使用的到，如果廁所沒有扶手、坐式馬桶，恐怕會使他們的風險高；陽光基金會專案經理賴秀雯說，除了老年人、身心障礙者外，如發生意外受傷的民眾，如果可以在走路不到10分鐘的診所就醫，當然會比要至遠地的大醫院來的友善。