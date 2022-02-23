曾經發起公民1985聯盟、參與太陽花學運的「社運醫師」柳林瑋，涉嫌在2017年間藉口壓力大、需要「取暖」等理由，對3名女子強行摟抱親吻、撫摸胸部及下體，一審將他依強制猥褻罪判刑1年6月，他提上訴，二審23日開庭，他說希望法院公平審判。

檢方起訴指控，2017年5月，1位林姓女子在臉書以「這是一場華麗優雅的誘騙」為題，發文影射柳林瑋邀約面試，卻在車內趁機強吻得逞，獲得不少回響。柳得知後告林女妨害名譽，林女則告強制猥褻反擊。

檢方調查後，認定除了林女受害外，另還有2名女子分別在2017年3月、5月間受害。其中1女被柳林瑋約到住處，以從事網路平台業務壓力很大，想從女子身上獲取溫暖，強行抱住後強吻，並上下其手，女子轉頭拒絕，柳就罷手。

另名女子則是柳以幫忙打掃為由，約至住處，之後假意請她按摩，隨即起身強行壓住，對女子猥褻得逞。

台灣高等法院二審23日再次開庭後，柳林瑋步出法庭說，與日前出庭受訪一樣，說證據提交給法院了，希望獲得公平的審判。