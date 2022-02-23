澎湃新聞報導，大陸國務院新聞辦23日記者會，中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長唐仁健表示，中國糧食產量已連續7年穩定在1.3兆斤以上，糧食供給總量充足、庫存充裕。在國際糧食價格大幅上漲、疫情災情疊加影響背景下，中國糧食價格保持基本穩定，市場運行平穩。這充分表明，中國糧食安全有保障的，完全有能力、有信心靠自己端牢飯碗。農民種糧能賺錢，國家糧食就安全。

唐仁健也提出，這並不意味在糧食問題上就可以高枕無憂了。從吃飽到吃好，從米麵油到肉蛋奶，消費結構還在不斷地升級，糧食需求仍然呈剛性增長的態勢，結構性矛盾又不斷地凸顯，緊平衡的格局短期內難以改變，同時資源環境的約束也在加劇。所以在這種背景下，保障糧食安全這根發條，要擰得緊而又緊，工作要抓得實而又實，重點是「三靠」。

一靠責任落實。在中國，抓糧食生產，不能完全按照比較優勢和效益優先的原則來考慮。大陸中央明確，今後主產區、主銷區、產銷平衡區都有責任保面積、保產量，主產區要不斷提高糧食綜合生產能力，主銷區要切實穩定和提高糧食自給率，產銷平衡區要確保糧食基本自給。2022年的糧食生產目標已經國務院審定，已經分解下達到各省（區、市）政府。

二靠收益保障。糧食歸根結底要靠農民去種，農民種糧能賺錢，國家糧食就安全。今年將推動健全農民種糧收益保障機制，力爭做到政策保本、經營增效。政策上，適當提高稻穀、小麥最低收購價，穩定玉米、大豆生產者補貼和稻穀補貼政策，實現三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險主產省產糧大縣全覆蓋。經營上，聚焦關鍵薄弱環節，大力發展農業社會化服務，帶動小農戶提高種糧綜合效益。總之，就是要讓種糧農民不吃虧、有錢掙，而且還盡可能多得利。

三靠基礎支撐。關鍵是落實好藏糧於地、藏糧於技戰略，堅決抓住種子和耕地兩個要害，夯實糧食生產物質基礎。在種子上，去年農業農村部已經啟動了大規模的農業種質資源普查，開展種質資源庫建設，不斷強化種業智慧財產權保護。今年，農業農村部將打好政策組合拳，抓好種業振興行動落實落地。

在耕地上，落實「長牙齒」的耕地保護硬措施，實行耕地保護黨政同責，確保18億畝耕地實至名歸，確保耕地主要用於糧食和棉、油、糖、蔬菜等農產品及飼草飼料生產，永久基本農田重點用於糧食生產，高標準農田原則上全部用於糧食生產。這裡講了三個層次，一是耕地、二是永久基本農田、三是高標準農田。