台北市立動物園非洲動物區的紅猴家族搶頭香，迎來了動物園第一隻「壬寅虎年」寶寶，而紅猴「男道」與「星濡」去年3月才誕下二兒子，今年又為動物園喜添第一隻「壬寅虎年」寶寶。

台北市立動物園紅猴「男道」，去年曾趁著保育員打開欄舍脫逃，在園方以蘋果誘捕而歸隊返家，如今升格當三寶爸，而經驗豐富的紅猴媽媽「星濡」母性堅強，將新生兒照顧得無微不至。

園方指出，「男道」與「星濡」夫妻檔十分恩愛，二兒子「濡牧」才剛滿11個月大又傳出好消息，紅猴媽媽「星濡」在2月19日平安生產，這胎也是男寶寶，活動力十足，「星濡」對新生寶寶很慈愛，無論走到哪都會帶著寶寶緊抱在懷中，畫面十分溫馨可愛。

保育員說，近期「星濡」專心育幼似乎對於家族其他成員的靠近顯得有些敏感，因此目前寶寶與其他成員都還未有密切的接觸。

保育員指出，大哥「濡安」會試著靠近媽媽，希望媽媽能幫自己理毛，然而懷抱寶寶的「星濡」護幼心切，會威嚇驅趕想撒嬌的大兒子，這時「濡安」只好退到底下的樹枝痴痴地望著媽媽，神情看起來有點落寞。

園方表示，至於正值調皮年紀的二哥「濡牧」，對新生寶寶的興趣不大，在活動場到處跑來跑去，光是植物葉片也能玩得不亦樂乎。

保育員說，大家如果仔細觀察紅猴寶寶，可以發現寶寶身上布滿黑色的細毛，與紅猴家族其他成員亮麗的金橙色毛髮截然不同，紅猴寶寶大約在出生三周後毛髮會漸漸開始變色，歡迎大家常來拜訪紅猴家族，把握紅猴寶寶短暫又難得的生長變化和有趣的家族互動。