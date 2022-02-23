香港財政司司長陳茂波在新一份 「財政預算案」指出，2021年，隨著世界各地相繼推展疫苗接種計畫，加上財政和貨幣政策的強力支持，全球經濟活動顯著恢復。國際貨幣基金組織估計，全球經濟2021年強勁反彈5.9％。

陳茂波指出，主要經濟體的需求大幅反彈，亞洲地區的生產和貿易活動暢旺，香港的整體貨物出口維持強勁，全年合計實質大幅上升19％，較2018年的高位超出10.9％。由於區內貿易往來持續活躍，香港的運輸服務輸出回升，金融服務輸出亦進一步增長，令整體服務輸出全年出現1.1％的輕微增長，但因訪港旅遊業近乎停頓而仍遠低於經濟衰退前的水平。

陳茂波稱，香港疫情自2021年5月起至年底維持穩定，就業和收入狀況持續改善，加上消費券計劃的推動，私人消費開支全年反彈5.6％。營商前景趨向正面，投資開支上升10.1％。

陳茂波續稱，香港整體經濟在2021年顯著復甦，增長6.4％，扭轉了之前連續兩年的跌勢。經季節性調整的失業率由去年年初7.2％的高位，大幅回落至最新 （2021年11月至2022年1月）的3.9％。

他指出，由於香港經濟持續復甦和進口價格升幅加快，消費物價通膨在2021年逐步上升，但受早前私人房屋租金下跌影響，消費物價指數的升幅保持溫和。撇除政府一次性措施的影響，去年全年基本通膨率為0.6％，較前年低0.7個百分點。