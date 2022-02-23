統一超(2912)7-ELEVEN精緻高價值聯名鮮食，23日起攜手台北喜來登「請客樓」、「辰園」及台北W飯店「紫艷中餐廳」推出「星級饗宴」系列聯名新品，預計可望帶動相關類別業績成長20%以上。

統一超7-ELEVEN引領超商鮮食朝向精緻高價值方向發展，且疫情影響加上聯名蔚為風潮，7-ELEVEN於2021年至今，已與多家米其林星級餐廳、星級飯店、必比登推薦等人氣餐飲品牌跨界合作超過20款特色餐點，以「性價比高」、「口味媲美專門店」兩大優勢，深受不少懂吃的嚐鮮客喜愛與回購，迄今累計超過千萬人次體驗聯名鮮食魅力。

7-ELEVEN去年首度與台北喜來登大飯店旗下兩大熱門餐廳聯名，將連續四年蟬聯米其林二星的「請客樓」、米其林餐盤推薦餐廳「辰園」店內經典菜色延伸變化為「星級超商料理」讓名廚手路菜通過超商製程技術，微波加熱就能輕鬆上桌，當中最熱賣的就屬以請客樓招牌麻油雞飯變化而成的「請客樓-麻油雞飯糰」，價格平易近人且爽口不油膩成為超商飯糰類別「億元糰寵」，上市未滿一年銷售業績已突破億元。

統一超23日起更將攜手台北喜來登「請客樓」、「辰園」及台北W飯店「紫艷中餐廳」隆重推出「星級饗宴」系列聯名新品，其中結合7-ELEVEN經典定番商品「握弁當」、「御弁當」的特色規格與辰園餐廳推出「握便當-辰園玫瑰油雞(59元)」、「辰園-玫瑰油雞飯(89元)」兩款新品；去年合計熱賣近百萬份的「請客樓-紅燒牛肉飯」及「辰園-XO醬海鮮炒飯」兩款人氣主餐則是升級不加價，預計可望帶動相關類別業績成長2成以上。