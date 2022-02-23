大陸女星任嬌過去曾是資深演員趙本山的徒弟，又擁有與神似Angelababy的甜美容顏而備受矚目，但就在她事業開始起飛之際，卻在2017年因在飯店墜樓意外身亡，讓外界相當震驚。而當時傳出與她生前共處一室的男星楊旭文，卻在2個月後才發文表示事件與他無關，引起外界抨擊，他也因此變得低調。而事隔4年，楊旭文的近況曝光再度引起網友熱議。

任嬌在2017年10月被人發現全身赤裸的倒臥在飯店外的草叢旁，被發現時她已氣絕身亡，不過當時有消息傳出她生前最後見到的人，就是演員楊旭文，而且對方曾試圖硬拉任嬌上車，甚至發出性關係，引起軒然大波。雖然此說法遭到家屬否認表示「網路上的各種傳言都不是事實」，但整件事因撲朔迷離，楊旭文又始終不出面，讓不少人懷疑是男方公司在壓消息，他也因此揹上「嫌疑人」的標籤。

還有一名大陸網友「緋村薰薰」直接用當時的命案現場照及屍體的狀態指出疑點，認為任嬌怎麼看都不像是意外墜樓，而是遭人殺害後才被拋出窗外製造意外的假象。

任嬌2017年因意外身亡。（圖／微博@任嬌）

而事發2個月後，男方才出面表示「任嬌的死與他無關」大動作切割兩人的關係，讓外界痛批他實在太無情，即使事後警方調查結果出爐，認定任嬌事因喝酒一時失足而造成的墜樓意外，網友卻仍一面倒的指向楊旭文，楊旭文只好透過經紀公司再度發出聲明澄清並向製造謠言的網友提告，事件才逐漸平息，之後楊旭文便趨於低調不再出面回應此事。

不過，有眼尖的網友發現，楊旭文近日疑似已加入劇組，拍攝古裝新戲《為有暗香來》準備復出，而部分相信「他就是兇手」的網友認為他不應該再出現，也有人認為事情已經結束了別再攻擊他，引起兩邊論戰也使新戲尚未推出就引起話題。