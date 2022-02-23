日本女星板野友美在2021年1月宣布嫁給交往1年半的24歲棒球員高橋奎二，小倆口在10月報喜生下女兒，幸福組成一家三口，而板野友美產後火速回歸到絕佳狀態，她也罕見曬性感，日前就在IG解放美背，只見她轉身沒布，白皙裸背絕美又零贅肉，搭配知性長馬尾，讓畫面美到最高點。

30歲板野友美是女團AKB48初期創團成員，也是第一位發行個人單曲的團員，板野友美單飛後，她積極發展個人演藝事業，同時，也在去年與24歲棒球員高橋奎二結婚，並生下女兒，幸福組成一家三口，板野友美產後依舊不吝嗇分享大小事，不過她近日則罕見曬性感，照片中，只見她大方以裸背入鏡，大面積的白嫩美背相當光滑又零贅肉，搭配知性長馬尾和黑色蝴蝶結，畫面絕美，完全看不出她是剛生完寶寶的產婦。

而板野友美曬美照的同時，她也坦言，自己產後深受掉髮困擾，直到透過「植物療法」護理脫髮，也讓她以過來人身分分享，板野友美辣照相當養眼，連同團的前AKB48筱田麻里子也說：「我更關心你的美背，而不是頭髮」，網友也紛紛大讚：「美背好性感好漂亮」、「是美女無誤」、「皮膚也太好」。