有時夢境中會出現哭泣的情景，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，夢見自己哭可能是健康出狀況、或運勢將雨過天晴，做生意的人夢到自己哭則代表近期可能破財，夢見親友哀傷哭泣可能是對方健康出狀況，親友喜極而泣、或夢見和旁人一起哭則是喜兆，代表近期將有好事找上門。

▍1.夢見自己哭

夢見自己哭，是身體在悄悄警示你，要注意身體健康了，這種說法主要是伴隨身體不適的症狀，到了夜晚情況加重，睡夢中難以說明，就不得不用哭泣來表示。排除身體情況，還有種說法，「哭泣」是典型的反夢，夢見自己哭說明悲傷情緒得以排解，痛苦即將過去，心情能得以放鬆，說不定還會迎來好運氣。

▍2.做生意的人哭

創業做生意的，夢見自己哭泣，說明近期財運有可能受損，收入有減少的可能，容易有較大的開銷，小心入不敷出。建議謹慎掌握好預算，採購量力而行，經營生意也要細心，小心別出紕漏。

▍3.夢見親友痛哭

夢見親友大哭，最好提醒親友近期注意身體健康，要多關心身邊一直身體不好、或者臥病在床的人。如果夢見親友喜極而泣，這個是喜兆，近日有可能喜事上門，做夢者自身境遇安泰，雖無驚人成就，但可平順而逐漸放鬆身心，屬於幸福長壽之兆。

▍4.夢見和別人一起大哭

預示你近期會有喜事發生，即將到來的生活會充滿歡樂幸福，容易心想事成，求財者會有滿意的收入，上班族會得到重用，負責重要的企劃，得到名利。如果是學生，那說明近期考試順利，成績突出，畢業生可以順利進入心儀的公司。如果是戀愛者，可能會告白成功，總之這類夢境都屬於喜從天降的吉夢。

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