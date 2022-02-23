一名男網友透露，自己考上警察後很不快樂，年僅23歲就月入6萬元，但家人賺錢野心太大，三不五時就跟他要錢投資買房，甚至還要他去貸款，把他當搖錢樹一樣，讓他非常吃不消，引發網友討論，不少人建議原PO孝順要設立底線，給家人孝親費即可，千萬不要幫忙貸款買房背債。

一名23的男網友日前在Dcard上發文表示，他在三年前考上警察，生活卻變得很不快樂，明明每個月薪水約是6萬元，但都不敢照實說，都騙家人自己每個月只賺4萬，因為家人覺得他年紀輕輕這樣薪水很不錯，就開始瘋狂投資。

男網友透露，他的爸媽都已退休，爸爸以前是消防員，媽媽則是保險業務人員，兩人每月退休金加起來約10萬，還有一個店面出租月收2萬，但媽媽的野心很大，一直想賺錢，3年前才掏1至2千萬蓋房子，貸款都還沒還完，又去貸款整修其他2間房子。

男網友指出，看到爸媽花錢的方式忍不住問「你們哪來的錢整修房子？」結果媽媽竟說「你啊！都是公務人員了，趕快去辦貸款。」讓他聽到壓力很大，因為他已經每個月給家裡1.5萬元的孝親費，每年還要繳各種保險，最近也想存錢學習投資股票。

男網友忍不住吐苦水說，從小爸媽滿腦子都想著賺錢，根本不管他有什麼夢想，當年他高中畢業就讓他直接去工作，還說「讀書沒有用，上大學很燒錢」，並告知他若想念大學就要自己賺學費和生活費，無奈之下，他只好先去考公職；而他在高中求學階段時，爸媽每天只願意給100元零用金，讓他自行解決三餐，死活都不肯多給，但如今他開始賺錢，卻拚命和他要錢。他才剛到家，媽媽就立刻開口要10萬元。

男網友感慨地說，明明開始賺錢，卻覺得一點生活品質都沒有，甚至晚上睡覺都會夢到被家人借錢，平時如果想買個好一點的東西都會被罵浪費錢。他也坦言自己的爸媽其實並不壞，但是金錢觀跟他很不一樣，平時雖對他不錯，但偶爾也會情緒勒索他，但他沒想過要斬斷關係，畢竟爸媽也辛苦把他養大了。

不少網友看了直呼，家家有本難念的經，不是一定要做到斷絕關係的地步，但要記得設立底線，不要一昧付出，要給自己留下後路。「記得對自己好一點」、「房子不是自己名下的話，建議不要貸款背負債，只會徒增麻煩，設定好自己的底線，幫自己留一條後路吧」、「你已經很棒了，不需要幫忙貸款，給孝親費就好了」。