池上鄉綜合辦公廳舍23日舉行工程動土祈安儀式。（蔡旻妤攝）

池上鄉綜合辦公廳舍23日舉行工程動土祈安儀式。（蔡旻妤攝）

池上鄉綜合辦公廳舍23日舉行工程動土祈安儀式。（蔡旻妤攝）

原有池上鄉公所建物使用逾50年、老舊且空間不足，為提供在地更完善的公共服務，池上鄉綜合辦公廳舍23日舉行工程動土祈安儀式。台東縣長饒慶鈴表示，3年來縣府爭取前瞻1.7億元經費，改善縣內39處地方廳舍及活動中心，而池上鄉增建廳舍工程預計今年12月25日完工，屆時提供鄉親更舒適的洽公場所。

池上鄉公所原有辦公廳舍建物使用迄今超過50年，面對公務業務日益擴增及民眾對服務品質要求，辦公空間及洽公環境明顯不足，未來將在既有機關用地增建一棟綜合辦公廳舍，落成之後原有辦公空間不足的課室、鄉民代表會及議事堂等都可以移到新廳舍，提供友善公共職場及民眾良好洽公環境。

饒慶鈴說明，池上鄉公所面對公務業務日益擴增及民眾對服務品質要求，辦公空間及洽公環境明顯不足，因此縣府協助鄉公所向中央爭取補助經費1625萬元，加上公所自籌875萬元，增建綜合辦公廳舍總經費共2500萬元，未來池上鄉提供鄉親的服務量能持續擴大。

饒慶鈴進一步表示，縣府3年來爭取前瞻基礎建設「建物耐震補強工程」約1.7億元經費，為地方政府辦公廳舍及村里集會所等進行耐震評估、建物整建等，包括成功鎮三仙里活動中心拆除重建、新建太麻里鄉公所辦公大樓、鹿野鄉及達仁鄉村里活動中心，以及耐震評估與補強等總計39件，希望提供更完善的便民服務空間，加速地方發展。

池上鄉公所鄉長張堯城則感謝內政部及台東縣政府協助，池上鄉7年多來在縣府支持下向中央爭取經費，興建落成啟用五間聚會所；今天動土的綜合辦公廳舍，也是縣府協助向內政部爭取設計監造及興建工程經費，將原本老舊倉庫房舍，變身為現代化多功能辦公空間，讓建築藝術美學融入日常生活中，成為池上公務機關新標竿。