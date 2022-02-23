台灣知名舞台劇團駐團廖姓導演，被控去年在酒吧裡酒後伸手摸男同志乳頭，涉嫌性騷擾。台北地檢署調查時，廖否認犯行，供稱他只是對於對方衣服「洞洞裝」很感到好奇，伸手觸摸，不是性騷擾。但檢察官不採信廖說詞，23日依違反《性騷擾防治法》起訴他。

廖男是某國立大學劇場藝術研究所畢業，而他任職的知名舞台劇團，該劇團團名取自於英國女作家維吉尼亞·吳爾夫《自己房間》書中的虛擬角色，在台灣藝文圈頗具知名度。

檢方調查，廖於去年11月間，在西門町紅樓知名的同志酒吧「KAREN BAR」參加聚會，期間廖男與被害男子及女性友人坐同桌，廖男幾杯黃湯下肚後，見被害男子穿著「洞洞裝」，對男子說「想要摸摸看」，被害人以為是對衣服材質感興趣，便把外套打開讓廖觸摸。

但被害人沒想到廖男竟然直接把手伸進衣服裡面摸乳頭，事後憤而提告廖男涉嫌性騷擾。

檢方調查時，廖男否認性騷擾，辯稱自己只是摸衣服的材質，不覺得有碰到對方乳頭，應該是雙方誤會所致，希望有和解機會。

檢方勘驗店內監視器畫面，只看到廖確實伸手 進外套，但因外套擋住，看不見廖是否有摸被害人乳頭。不過，同桌的女性友人證稱，有看到廖摸被害人乳頭，被害人神情驚慌。

檢方依據證人及被害人證詞，不採信廖說詞，今依性騷擾罪起訴廖。