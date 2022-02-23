前瞻大樓廠房目前出租率已達9成。（洪靖宜攝）

原名高雄加工出口區的高雄前鎮科技產業園區，在前瞻計畫的支持下，更新園區內老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，整體工程已於去年底全數完工，其中，前瞻大樓目前出租率已達9成，預計5年內園區產值可達新臺幣1200億元，今日舉辦啟用典禮，經濟部長王美花、高雄市長陳其邁等人出席啟動儀式，盼藉由騰籠換鳥後能群聚生財。

高雄前鎮科技產業園區（原高雄加工出口區更名）積極推動提升科技園區用地能創新產業升級計畫，執行24億元前瞻計畫特別預算，更新園區老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，整體工程已於去年底全數完工，新增總樓地板面積約8萬平方公尺產業空間。23日舉辦前瞻大樓啟用典禮，經濟部長王美花、高雄市長陳其邁等人出席剪綵儀式。

前瞻大樓地上7層地下1層，目前出租率已達9成，投資額逾百億元以上，預計5年內園區產值可達新臺幣1200億元，並創造26個就機會，帶動供應鏈1000億元以上週邊效益。經濟部長王美花說，前鎮是一個非常好的地段，但該園區超過55年，一些標準廠房都已經非常舊，且目前廠商都是科技廠商，因此園區內廠房更新後，可以騰籠換鳥，相信將進一步帶動高雄產業經濟躍升發展。

高雄市長陳其邁說，謝謝每次王美花部長到高雄都帶來好消息，記得3年前是以行政院副院長的身分到來，該計畫是老舊工業區或園區更新後創新的一種做法，不僅容積增加、設備也增加，高雄前鎮科技產業園區離港口機場近位置佳，未來市政府來也會做廠商後盾，盼能藉此「群聚生財」。

該前瞻大樓以綠色永續理念，取得銀級綠建築、銅級智慧建築及耐震標章並榮獲2021城市工程品質金質獎及結構系統金優獎」等佳績。未來將聚焦於智慧顯示科技與應用、電子零組件及生化等技術研發與生產製造，打造高階製造及科研發展重鎮，目前已進瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、麗鴻科技、樂業生技、錦聿科技及美商安天德百電等7家廠商進駐，廠房出租率已達9成。

尤其緯創集團旗下高雄晶傑達，除承租前瞻大樓1、2樓，並已獲承租該計畫範圍內所騰出的104公頃B3建廠用地，初期將投入逾百億元自建地2層、地上9層廠房，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，預估今年第2季底動土興建，3年後完工啟用。

持續加速園區更新及深化產業聚落是加工處當前重大施政目標之一，未來將繼續推動第二階段前鎮園區10年更新再造計畫，目前規劃將拆掉前鎮園區北基地五棟老舊廠房，由科技產業園區作業基金投資約120億元，計畫期程為2022至2031年共10年，完成後總樓地板面積將由原先4萬4360平方公尺增加為24萬4570平方公尺，新增約5.5倍產業空間，以優先滿足既有廠商擴廠需求外，預計還可以開放新廠商進駐投資，驅動高雄產業轉型發展。