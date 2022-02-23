23日埔里鎮長廖志城邀集代表、里長、社區理事長等到垃圾堆置場觀摩，除了讓大家親眼看見垃圾堆置問題，也希望大家能協助宣導垃圾減量。（公所提供／吳建輝南投傳真）

23日埔里鎮長廖志城邀集代表、里長、社區理事長等到垃圾堆置場觀摩，除了讓大家親眼看見垃圾堆置問題，也希望大家能協助宣導垃圾減量。（公所提供／吳建輝南投傳真）

除了埔里鎮之外、南投、草屯、竹山、名間等鄉鎮也都進行垃圾打包作業，光南投市堆置場就已堆置超過1萬2千噸垃圾。（本報資料照片）

南投縣埔里鎮垃圾堆置將近3000噸，大量垃圾堆置引發民怨，今年2月清潔隊開始執行「垃圾打包計畫」，要將整座垃圾山封印，23日埔里鎮長廖志城邀集代表、里長、社區理事長等到垃圾堆置場觀摩，除了讓大家親眼看見垃圾堆置問題，也希望大家能協助宣導垃圾減量。

「唉唷，那架恐怖」，村里長親眼看見大量垃圾議論紛紛，有里長表示，沒有親眼看見真的很難相信，每天清潔隊收運的垃圾都堆置在這無處去，不僅影響鎮容鎮貌，飄散的惡臭味也讓附近民眾苦不堪言，以後會大力宣導垃圾減量，不然遊客到埔里看到這般景象，恐怕會影響遊客到訪。

廖志城表示，近年民眾飲食方式改變，外送、外帶成主流，導致垃圾量大增，目前堆置將近3000噸垃圾，周遭環境瀰漫臭味，垃圾爆量危機令公所直冒冷汗，若垃圾不減量持續往堆置場堆，再快的打包速度也敢不上民眾製造垃圾的速度，因此直接請來代表、村里長、社區理事長等親眼見證。

廖志城說，埔里鎮為觀光區域，除了本鎮居民還會有遊客產生垃圾，清潔隊每周清運量250噸，但每周收運垃圾量約有300噸，清運量少進量多，因此垃圾減量才是根本之道，目前由美日打包120噸垃圾，90噸垃圾、另外30噸打包篩下廢棄物，希望能在4月底前完成垃圾山打包。

清潔隊長卓訓良也說，從月初至今已經打包約1000噸垃圾，垃圾必須先分篩再以膠膜打包，但打包後一顆一顆的垃圾包仍只能暫置清潔隊，因此還是希望民眾能從垃圾減量做起，像是出門自備環保餐具，廢棄蔬果皮也能製作酵素、或製作有機肥循環再利用，落實資源回收分類，讓垃圾減量，最終朝向零廢棄目標努力。