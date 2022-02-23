台鐵接連發生普悠瑪號翻車與太魯閣號事故，造成重大死傷，交通部去年宣示3年內完成台鐵公司化，但在內部遇到不小的反彈。據悉，交通部將在立法院開議時提出公司化版本，台鐵工會則對此沒有信心，會在3月提出自己的版本，預計以中華郵政公司為經驗，保障台鐵擁有的財產和土地，並向立委及黨團遊說。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，工會將提出自己的公司化版本，向立委、黨團、中央黨部去說明，主要內容是把2003年行政院承諾的債務承接、設備維修由政府負擔等納入。由於交通部3月就要送版本到立院了，因此工會版3月初也會提出來。

交通部長王國材日前向台鐵基層說明，可讓員工自行評估中華郵政公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司3家公司化的經驗，作為台鐵的參考。陳世杰指出，中華郵政在全台都有土地與許多據點，跟台鐵的性質比較接近，因此傾向參考中華郵政的經驗。

陳強調，台鐵員工最擔心別人覬覦台鐵的土地與資產，若台鐵無法獲利，待遇絕無法變好，因此工會主張保護台鐵資產，且未來由政府獨資，不能由財團介入。

陳世杰說，原本預計是今天要動員到交通部前抗爭，但礙於疫情因素無法申請到路權，接下來會先等工會版本出爐再做決定，若無法獲得正視，不排除3月再到立院陳抗。