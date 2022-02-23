營運電動機車電池交換系統的Gogoro Network於23日宣布，第100萬顆Gogoro Network智慧電池生產下線，象徵智慧能源換電新時代已經到來，同時也邀請用戶共同決定第100萬顆電池的投放城市，預計於3月中正式投放在台灣。

Gogoro Network指出，自2015年推出第一顆智慧電池以來，短短七年就達成100萬顆的里程碑，不但成為全世界最大的電池交換平台，在台灣更是大幅超越同業品牌。

Gogoro Network介紹，Gogoro Network智慧電池具備獨家研發的電池效率管理系統（BMS），隨時監控與記錄每一顆電池模組的電壓、電流及溫度，有效預防電池過充和過熱等狀態，達到電池運作最佳化。此外，電池採用一體成型、全密封鋁合金結構打造而成，智慧電池本身可承受強力撞擊；並採用耐燃和熱阻隔材質做為電池內部機構，確保在各種使用情境的安全性。而內建的吸熱保護材質和洩壓安全閥設計，更可有效降低智慧電池受到無預警外力影響時的風險，確保騎乘安全。

Gogoro Network指出，Gogoro Network智慧電池已歷經三代演進，從2015年的第一代電池具備1374Wh電池容量，到2019年推出採鋰三元電芯的第三代智慧電池，電池容量提升到1740Wh，較第一代增加1.27倍，且不同世代的電池具備相容性，為消費者帶來最大的便利性。

因應PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟電動機車用戶突破40萬大關，並持續成長的需求，加上第一、二代電池將陸續屆齡退役，Gogoro Network持續提高第三代電池的投放數量，目前第三代電池總量已達514907顆，占所有在台灣流通電池數量的54.9％，未來也將持續拉高第三代智慧電池在市場上的流通比例，讓用戶擁有更好的騎乘體驗。

隨著Gogoro拓展海外市場，Gogoro Network電池在全球布建的電池交換平台中流通，包括台灣、德國、日本、韓國、中國大陸及印尼，開放式的移動生態系，為全球機車市場開創新時代，也替大型城市的永續發展提供最佳解決方案。