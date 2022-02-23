台61線西濱快速公路雲林縣麥寮段，因往返台塑六輕工業區車輛眾多，每年約有4、50件車禍，今年除夕重啟區間測速，半個月來共舉發違規超速238件，為2020年初次啟用時的三分之一，顯示多數用路人行經此路段均已提高警覺，有效降低事故傷亡率。

西濱快雲林縣麥寮段於2020年4月1日起執行區間測速，但因彰化段區間測速儀器準確度遭質疑，加上有資安疑慮，全線在2021年1月暫停使用，儀器由經濟部標準檢驗局檢驗後，今年1月31日恢復執法，為用路人的行車安全把關。

雲林縣警局表示，恢復執法至本月15日以來，共舉發違規超速238件，違規數與2020年4月1日至13日取締717件相比，減少479件，主要是駕駛人已有警覺，加上事前加強宣導，因此飆速情況大幅改善。

麥寮段區間測速執法範圍為台61線南下車道218公里＋250公尺至226公里＋250公尺，即麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐路段，全長8公里，以速限最高90公里計算，車輛通過該段的時間低於288秒即判定為超速。

縣警局指出，傳統固定式測速照相，為單一定點測速取締，用路人只要在測速器前減慢速度，就可避免被拍照，有其漏洞；區間測速方式則是將速度控制範圍由點擴展至線，無法心存僥倖，籲請駕駛人務必遵守速限，以免受罰。