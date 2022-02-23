大統新創(1470)元月營收0.92億元，創歷史同期新高，該公司近年來積極拓展染整加工及透氣、吸溼排汗、抗菌防臭等機能性布料製造，並朝向前瞻科技運用和環保素材結合，去年毛利率約20%左右，去年前3季EPS為0.57元。今盤中爆量攻上漲停。

大統新創係屬於紡織業之中游產業，位居紡織價值鏈上、下游之樞紐。由於運動休閒市場的成長與電子商務的普及化，可望透過App、物聯網、雲端技術加上生產設備跟上工業4.0的快速發展，帶動穿戴式裝置的快速崛起、生產線自動化及大數據分析及優化，進一步運用於軍事、運動、醫療及生活應用上，更結合化工、材料、資訊、電子、機械、醫療等台灣的產業優勢，帶動全球消費市場及國際品牌商對台灣機能性布料的需求，促使紡織製造業逐漸轉型為「智」造業。

大統新創主要產品為染整加工及透氣、吸溼排汗、抗菌防臭等機能性布料製造。近年來更積極參與國際展覽，以提高公司知名度，尤以推出Janerino羊毛系列產品為最，透過長短纖交織布料染色，使大統新創之羊毛產品有別於其他競爭產品，並自主開發高單價產品，擺脫同業的價格戰，進而產生差異性及高附加價值。

大統新創於109年初參加歐洲戶外用品暨服務展ISPO，共有十組獲獎，同年4月及12月參加德國功能性紡織品線上展覽PerformanceDays，共有三組獲獎，110年5月同樣在Performance Days的線上展覽有三組獲獎。

在環保相關議題上，大統新創利用環保生產技術，環保塗佈技術布料具有無水痕效果，能讓消費者於 運動後保持體表乾爽，且不因汗漬而影響外觀。公司近年來陸續汰換相關環保設備，並以優於法律標準自我審驗，且於2014年取得瑞士國際環保認證機構-bluesign 之認證並持續接受稽核考察。