紐西蘭央行23日宣布再度調高利率，而升息1碼後的1%利率，已回復到疫前水準，符合市場預估。同時，紐國央行也暗示，日後應會採取更強烈的緊縮政策，例如不惜一次升息兩碼，以避免通膨大漲失控。

態度趨向鷹派的紐西蘭央行宣布將脫手500億紐幣，約340億美元債券之後，紐幣走升0.5%至0.6765美元。

紐西蘭4大銀行之一的ASB認為，該國央行未來的走勢屬於升息的鷹派。同時，與2021年11月的那份聲明相比，現在這份則表明了當地央行將要更努力來對抗通膨外，且擔憂高通膨所產生的風險。

紐國央行表示，將藉著債券到期後不再續約以及出脫方式，逐步減低大規模資產購買（LSAP），並減持手中債券。同時，未來也不會再買債券，以及每年賣出50億美元左右的債券金額。

利率方面，紐西蘭央行預估到2023年3月時，利率可望來到2.57%，比先前預測的2.3%要高。同時，到2024年底時可望上看3.35%，遠高3個月前預估的2.6%。

2021年10月初，睽違7年後為對抗通膨，紐西蘭於是乎開始升息。目前，當地的通膨率為5.9%，幾乎是紐國央行通膨目標值1%到3%上緣的兩倍。同時，紐西蘭的失業率已創下3.2%歷史新低，但房價卻飆升至創新高紀錄。