線上外送平台已經漸漸走進民眾的生活，Uber Eats才甫推出全新「優饗方案」年訂閱制75折搶先購活動，即日起再推出超過一個月的「很會優！會員打牙祭」活動，3月31日前Uber乘車優惠、Uber Eats訂餐飲與生鮮外送時，即可使用9大超殺優惠以回饋「優饗方案」以及「雙享方案」會員，包括美食送訂單消費滿額399元並輸入折扣碼即享三次100元優惠折抵、外帶自取輸入折扣碼享三次7折優惠，首購生鮮雜貨的會員消費滿百輸入折扣碼即享一次最高5折等優惠。
此次就首次推出會員專屬「優步儲值金 (Uber Cash)」點數優惠活動，讓「優饗方案」及「雙享方案」會員可以靈活使用於 Uber 或 Uber Eats 平台上的消費優惠，會員除了享Uber Eats精選商家訂單滿199元無限次0元外送費優惠外，28日前於Uber Eats App餐廳或生鮮雜貨商家合作夥伴上，消費滿350元即享訂單消費金額6%等值的「優步儲值金 (Uber Cash)」。
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