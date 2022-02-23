俄羅斯與烏克蘭兩國衝突加劇，小麥、玉米等穀物國際期貨價格恐進一步攀升，農委會表示，大宗穀物業者的訂單已經提早下到今年8月，接下來6個月的飼料原物料供應無虞，價格將維持在穩定的水準，今年硬質玉米種植面積目標也朝向3萬公頃，讓國內玉米產量也進一步提高。

俄烏兩國軍事衝突一觸即發，其中烏克蘭經濟相當依賴小麥、玉米等糧食作物出口，雖然我國玉米和黃豆主要自美國、巴西、阿根廷、南非、加拿大等進口，然而戰爭勢必衝擊原物料的國際流通。

農委會主委陳吉仲今(23)日參加「第二屆永續善農獎IPM Award頒獎典禮」受訪表示，針對俄烏兩國緊張情勢可能造成的原物料價漲，農委會已經盤點並確保2到8月的黃豆、玉米的庫存量，也因為大宗穀物業者的訂單也已經提前下到7到8月，無論是庫存作為飼料，或是正在運來我國路上的船運量，未來6個月的飼料供應都沒有問題。

陳吉仲指出，雖然黃豆、玉米價格已經到達高峰，以因為業者已經提早下單，未來價格將維持在穩定的水準，目前硬質玉米種植面積約1萬公頃，今年目標朝向3萬公頃，如此一來就有18萬公噸的產量，乳牛需要的牧草如青割玉米種植面積也會大幅提高，讓疫情衝擊船運物流下，畜牧飼料也能足夠。

倉儲量部分，農委會已經和台糖合作興建至少超過6萬公噸的庫存量，確保玉米可以滿足國內需要。