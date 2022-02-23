高雄林園區霖園醫院吳姓負責人聘請未具合法醫師資格的莊男、方男等4人擔任醫院員工，再夥同12位偽病患到院就醫、住院，近10年來共聯手詐領健保費用及保險金超過3000萬元，高雄地檢署偵查後將涉案17人依涉嫌違反醫師法及詐欺罪起訴。

檢方指出，霖園醫院自2011年1月起，非法讓無住院必要只需持續追蹤病情的慢性病患住院治療，並由吳姓負責人聘請未具醫師資格的莊姓、方姓、邱姓和黃姓醫療人員替病患開立用藥，再自創就醫紀錄、偽蓋醫師職章藉此向健保署虛報醫療費用。

隨後，吳姓負責人還聘請未具執照的李姓護理師負責照顧病患，並開立醫囑給患者口服藥物、點滴、針劑，再向健保署虛報健保住院醫療費用。經建保署統計，霖園醫院自2011年1月至2020年11月間共詐取健保醫療病房費、醫療護理費1796萬餘元。

原先不必住院10多名病患在醫院的安排下住院治療，隨後則持霖園醫院開設的不實診斷證明書，分別向友邦、明台、南山、國泰等共14家保險公司申請醫療保險理賠，檢調查出，他們自2017年至2019年間共非法詐領1691多萬元保險理賠金。

其中一名在小吃部上班的柯姓女子1年全家的保費高達46萬餘元，但全家人扣掉失業的丈夫、年邁的媽媽和2個未成年孩子，只有她有工作，但3年下來，柯家總共申請保險理賠金663萬元，柯女偵訊時，坦承用拿到的理賠金來繳保費，但否認詐領保險金，最終仍被檢方認定是全家族的「生財管道」，遭依法起訴。

檢調在2020年9月發動搜索後，帶回吳姓院長和病患共17人到案，但吳姓院長否認犯行，僅坦承有指示莊姓等4名醫院員工代執行醫師職務，而4名偽醫師及部分病患坦承犯行，但大部分人都否認涉案，檢方偵結後，認定他們犯罪事實明確，依詐欺、醫師法等罪提起公訴。