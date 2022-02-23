教育部長潘文忠之前表示將推動「早自習讓學生自由參與」政策，今年9月起高中生可延後上學、第一節課（8時10分前）前到校就可，不過台灣青年民主協會今天指出，根據媒體曝光的草案容是「學生一周至少可有3次不參加早自習」，這將讓延後上學政策的美意大打折扣。

台灣青年民主協會發起連署，邀請高中生、民間團體、學生團體、高中學生自治組織，共同向教育部提出訴求：既然要保障學生的休息休閒權，正視學生在校時間過長的議題，就不該因輿論壓力而退縮，應全面開放「5天早自習」都讓學生自由參與，絕不可雷聲大雨點小。

台灣青年民主協會指出，媒體曝光的「高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」修正草案中提到「學生一周至少可有3次不參加早自習」，這相較於教育部現行已規定「高中至少2天早自習自由參與」，只多開放1天讓，讓學生們不滿意。

對於教育部每周只打算開放3天早自習自由參與，立委吳思瑤在臉書發文指出，相較過去當然是進步，但仍為德不卒。教育部援引聯合國《兒童權利公約》，要保障學生休息權。既然如此，難道兒權公約一週只有三天有效、另外兩天會失靈嗎？」她主張應「徹底取消各級學校早自習及朝會。

一位南部地區的高中生就認為，「4年前民眾連署，教育部開放2天早自習自由參與，1年多前民眾再連署，教育部再多開放1天，難道是要民眾2024年再提一次連署，教育部才要再多開放1天早自習嗎？學生想要取消強制早自習的訴求有那麼難達成嗎？」

對於教育部取消強制早自習，不分黨派的政治人物皆公開表態支持，包含國民黨侯友宜、趙少康；民進黨高嘉瑜、吳思瑤、鄭文燦；時代力量王婉諭；民眾黨邱臣遠；無黨籍黃捷等。

台灣青年民主協會質疑，教育部難得取得跨黨派共識取消強制早自習的議題，卻在關鍵時刻挺不住壓力大轉彎，不願意全面開放，教育部到底在擔心什麼？又是誰在從中阻礙？