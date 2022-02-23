北台灣缺蛋危機持續，蛋價漲不停，一名網友到士林的榮華市場買蛋，問老闆娘雞蛋多少錢？對方卻回嗆，「你要買才跟你講」，後來看別人買7顆蛋付150元，原PO依經驗換算，估計一斤蛋大約210元，讓他當場傻眼，連網友們也直呼「搶劫嗎？」

一名網友21日在臉書「爆怨2公社」分享到士林華榮市場裡向某攤販買雞蛋的經驗，一進店裡就看到一堆蛋，便問老闆娘「雞蛋怎麼賣！」對方卻回他「你要買嗎？」原PO以為是沒聽清楚，又再問一次價錢，結果老闆娘嗆他「你要買我才跟你講啊」，原PO聽了傻眼，難道買蛋前想先知道價格不行嗎？

在兩人僵持不下、氣氛尷尬時，突然一個年輕人走出店說一碗蛋7顆150元，原PO看了一下，蛋沒有特別大顆，平均一斤大概10顆蛋，一碗7顆150元，不就等於一斤210元，認為這價格實在太扯，「7顆150元我還不如去早餐店買7份原味蛋餅，叫老闆不要煎，我還可以多七片餅皮」。最後原PO去別間店買了紅殼蛋12顆67元，一斤才53元。

而網友們看到一斤蛋要210元也紛紛留言：「7顆蛋150，去搶好了」、「那個阿桑心肝不好想要趁火打劫」、「這個商人好賤⋯」、「超商盒蛋一盒也70幾」、「太扯了」、「今天買1斤51元，限買1斤」、「扯，坐地起價欸，我買24顆也才137」、「建議跟公平會檢舉」。