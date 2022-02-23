神基投資控股旗下航太事業豐達科(3004)因新冠疫情影響，去年營運轉虧，去年每股虧損1.84元，為13年來低點，但上季已成功轉盈，今年受惠各國開放邊境，航太產業回溫可期，邁向長期復甦趨勢。周三股價翻紅走揚達62.5元，重返5日線。

隨著全球經濟活動復甦力道增溫，豐達科去年第四季已順利終結連五季的營運赤字、單季成功轉盈。豐達科去年第四季營運動能明顯回溫，單季合併營收4.26億元，季增18.7%、年增23.8%，達近七季高點。營業利益亦順利轉正為約300萬元，單季毛利率大回升至20%以上水位，單季稅後淨利轉正、約達500萬元，拉抬單季稅後EPS也終結連五季的赤字、達0.09元。

今年元月營收延續成長景象，豐達科1月自結合併營收1.42億元，雖月減18.91%、仍年增35.39%，寫下歷年同期第三高紀錄，為神基四大業務中成長力道最為強勁的業務。展望第一季，去年下半年已步回神的航太扣件業務，繼於去年第四季緩步回升的營收比重後，今年第一季亦可望持續回穩，豐達科營運逐步回穩成長可期。

不過豐達科年度報表，去年全年營運仍難轉正，豐達科經會計師查核之2021年度合併財務報告，公司2021年度持續受Covid-19疫情影響，營業收入淨額14.26億元，年減16.30%，為近七年來低點，營業毛利1.66億元，毛利率11.6%，營業損失1.17億元，營益率-8.2%，稅前淨損1.05億元，稅後淨損0.96億元，年減261.67%，每股稅後虧損收斂至1.84元，但仍為2009年以來的13年來的低點。

豐達科去年每股虧1.84元，周二董事會決議，將不派發2021年度的股利。公司今年度股東大會預計在5月31日召開，地點位於台北市南港區南港路一段209號1樓。