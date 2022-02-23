荷蘭半導體製造設備商ASMI在周二預測了2022年下半的營收將增加；而供應鏈問題將在上半年繼續產生困擾。

ASMI在聲明中表示，根據目前的可見度，預計今年下半的營收會高於上半年的水準。

此前英特爾和應材都預計，儘管全球對包括汽車或電腦、手機等晶片需求不斷升高，但是供應鏈的衝擊下，預計復甦所需時間將更長。

ASMI供應的設備，可用於在電腦晶片製造過程中，協助將原子般薄的材料沉積在晶片上。該公司預計第一季營收為5.0億至5.3億歐元(約合5.6億至6.0億美元)，將高於去年第四季的4.91億歐元。

該荷蘭半導體公司此前宣布，去年第四季訂單高達6.45億歐元，高於該公司財測的6.0億歐元。

這家在阿姆斯特丹股市上市的公司在周二表示，計畫將派息提高25%，來到每股2.5歐元。

集團還將啟動新的股票回購計畫，在2022年至2023年間回購至多1億歐元股票。

ASMI股價在該聲明之前，周二收漲2.8%，報285.9歐元。