勞動部今天公布2021年「勞工生活及就業狀況調查」提及有13.5％的受僱勞工近一年加班後沒有領到加班費或換取補休，為近3年來新高，並以教育業曾未領到加班費或換取補休占31.4％最高，其次為出版影音及資通訊業占25.5％，金融及保險業占22.9％居第三，勞動部提醒，加班後若未依法給予加班費或補休可依勞基法處2萬元至100萬元罰鍰。

調查發現，勞工近一年有加班達46.3％，其平均每月加班達14.9小時，加班主要原因為「趕貨或業務上需求」達49.3％最高，而勞工沒有領到加班費或換取補休主要原因為單位告知是責任性工作占21.6％。

此外，該調查也指出，勞工曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機 App 或 Line 等通訊形式交辦工作達24.2％、創下近3年新高，而且其中有14.5％要求當下立即執行工作、且每月因此執行工作時數達4.6小時，並以藝術、娛樂及休閒服務業31.5％最高，其次為專業科學及技術服務業29.1％次之，教育業28.3％再次之，而出版影音及資通訊業、不動產業也都超過20％。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，以該調查指出，教育業、出版影音及資通訊業及金融及保險業等曾未給付加班費或補休比率較高，將請職安署納入勞動條件專案勞動檢查中，並一併加強宣導，強化雇主的法遵意識。