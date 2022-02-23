位於信義商圈ATT 4 FUN裡的SingGo KTV傳出有確診者足跡，所有員工在今天被要求到北市聯合醫院忠孝院區採檢，北市衛生局證實，確實有案20205足跡，但個案Ct值為32，由於指揮中心將他判定為境外移入舊案，因此北市府為預防萬一，僅做預防措施，並不會對外公布相關足跡。

衛生局指出，目前已派員到現場進行清消；據了解，案20205因回國需求在21日採檢確診，但Ct值32傳染力不高，被中央列為舊案。