北市信義區Singo KTV爆確診足跡 Ct值曝光 12:392022/02/23 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 信義Singo KTV傳有確診足跡。（摘自Singo KTV官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於信義商圈ATT 4 FUN裡的SingGo KTV傳出有確診者足跡，所有員工在今天被要求到北市聯合醫院忠孝院區採檢，北市衛生局證實，確實有案20205足跡，但個案Ct值為32，由於指揮中心將他判定為境外移入舊案，因此北市府為預防萬一，僅做預防措施，並不會對外公布相關足跡。 衛生局指出，目前已派員到現場進行清消；據了解，案20205因回國需求在21日採檢確診，但Ct值32傳染力不高，被中央列為舊案。 入境旅客感染率飆升 專家：3到5月小心社區大流行 鴻海入股台灣XRSPACE 布局元宇宙 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #信義區 #KTV 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣懷霖半導體板金 一站式採購 04:102022/02/23 投資理財 逾六成德商 看好台灣今年經濟 04:102022/02/23 財經要聞 威權主義擴張 吳釗燮：台美合作確保取得最終勝利 11:532022/02/23 政治 北富銀 獲選台灣最佳聯貸主辦行 04:102022/02/23 全球財經 新北警護國土有功 四連莊獲農委會頒「坡地金育獎」 10:362022/02/23 社會 新進台灣公司數下滑 德經處密切關注 04:102022/02/23 財經焦點 台灣五金展10／19高雄登場 04:102022/02/23 證券．權證 品觀點｜俄烏開戰 中共趁機攻台 六成三台灣民眾不信 11:052022/02/23 政治 逾3成新創企業加速募資 04:102022/02/23 金融．稅務 中國藉冬奧逆勢而上 04:102022/02/23 時論廣場 陳時中：防疫下一步 「台灣模式」 也要過正常的生活 10:322022/02/23 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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