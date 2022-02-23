「鶯歌車站增設電扶梯工程」舉辦動土典禮，交通部長王國材、立委蘇巧慧等人都出席。（陳慰慈攝）

鶯歌車站只有樓梯、電梯沒有手扶梯，讓長者及愛心旅客搭車相當不便。（陳慰慈攝）

鶯歌火車站因電梯空間窄小，長輩排隊輪搭電梯不便，台鐵去年6月先完成站內4座電梯更新，另規畫增設12座手扶梯及進行站體空間美學提升，今舉辦動土典禮，經費1.3億餘元全由中央負擔，盼透過出入動線改善，便利年長者及愛心旅客乘車，增加整體運輸效益，提升旅客乘車安全及服務品質，預計2023年5月完工。

台鐵局指出，「鶯歌站增設電扶梯工程」將針對指標及無障礙設施全面性檢視改善，及設施整體性的改善，包含照明、消防、地坪止滑等，與外觀管線整理美化設計。站房增設上下電扶梯共12部，建國路側會增設4座L型電扶梯、文化路也是4座L型電扶梯，進入付費區後B1月台有共4座上下電扶梯。

至於車站特色意象部分，台鐵局表示，將結合台鐵與鶯歌陶瓷特色，設計台鐵LOGO陶瓷花磚，串聯鶯歌車站的候車空間，以「象徵高溫的磚紅色」定調為空間的主色調，型塑車站跟鶯歌在地特色的結合。

售票大廳將重新整合列車時刻、鶯歌資訊，移除磚紅色樑帶上之照片燈箱，設置列車時刻電子看板；候車區與往月台區的隔柵結合座位區與展示矮牆，用以區隔與管制往月台方向之無障礙電梯入口；候車站外設置往月台剪票閘門，區分多媒體展示區及候車室，既有窗戶及鐵窗，變更為玻璃帷幕牆，可遠眺鶯歌石，並配合多媒體看板結合旅遊資訊。

推動鶯歌車站改造的立委蘇巧慧說，鶯歌車站單日運輸量可達到1萬8千人次，在全台車站進出人次甚至達前20名，長者及來往旅客使用無障礙設施的需求相當龐大，但鶯歌站不但面臨電梯使用年限到期的問題，車站內也缺乏電扶梯等設施，相當不便利。

蘇巧慧表示，鶯歌是北台灣第二大車站，可以有便利的電扶梯，讓居民生活更方便 ，讓遊客更願意搭乘公共運輸來鶯歌，對鶯歌的整體都市發展都是好事。

交通部長王國材表示，地方有需求希望增設電扶梯，但站體容量有限，經討論在前、後站跟月台共增設12座手扶梯，政府有很多大建設很重要，但很多「小而美」、民眾日常都會所需的的小建設，都是交通部必須做的。