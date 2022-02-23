韓國和台灣一樣鬧蛋荒，不過韓國政府購置的進口雞蛋卻乏人問津，近期政府更招標以4.8億韓元（約新台幣1122萬元）銷毀2100萬顆進口雞蛋，但是若加上運費等成本，這批待銷毀的進口雞蛋成本約達90億韓元，等於浪費了2.1億台幣。

南韓政府進口雞蛋，卻有許多被放到過期。

韓媒YTN報導，物價飛漲，韓國蛋價也上揚，受到禽流感影響，2021年夏天韓國一共撲殺約1700萬隻蛋雞，相當於當地蛋雞總數的25%。受到雞蛋數量銳減影響，當時韓國雞蛋價格已經飛漲，從5000韓元漲至7000、8000韓元，甚至一度漲到9000韓元。

再加上新冠肺炎疫情，民眾不出門、在家煮食的情況大增，進一步刺激雞蛋需求，為了穩定物價，韓國政府因此擴大雞蛋進口，2021年7月一共進口了約2億顆蛋。

不過實際上韓國民眾較不偏好進口雞蛋，導致市面上進口雞蛋過剩，韓國農水產食品流通公社1月更公開招標，以4.8億韓元預算銷毀2100萬顆進口雞蛋，報導指出，其中約有71萬顆因為過期要被銷毀。

'물가 전쟁의 파편'...수입 달걀 2천만 개 폐기 속사정https://t.co/N7pNI4Ombc — YTN (@YTN24) February 22, 2022

不過實際上這2100萬顆待銷毀雞蛋的成本絕對不只4.8億韓元，報導指出，包括空運等物流費用，進口1顆雞蛋的成本約為400韓元，2100萬顆雞蛋的進口成本約達85億韓元，再加上銷毀的處置費用4.8億韓元，這2100萬顆進口雞蛋的成本約達90億韓元（約新台幣2.1億元）。

此外，韓國政府從國外進口雞蛋的成本也遠不只90億韓元，報導進一步指出，2021年1月至9月，韓國約進口3.8億顆雞蛋，以1顆蛋成本400韓元來算，總成本約達1540億韓元（約新台幣36億元）。

韓國一盤30顆進口雞蛋的成本價約為1.2萬韓元，但是為了穩定物價，市面上一盤進口雞蛋的競標價格卻壓低在3000至4450韓元之間，也就是每1顆雞蛋約以100至150韓元出售。

根據韓國政府數據，這批進口雞蛋一共只在市面上賣得476億韓元（約新台幣11.1億元），報導指出，等於1023億韓元（約新台幣23.9億元）將納入民眾「如血一般重的稅收」裡支出。