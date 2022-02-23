雙北市車多停車位少，買房時最好也買車位，不過，房價高，車位價格也不便宜，根據台北市地政局統計，平面車位以大安區平均317萬元最高，新北市則以永和區的227萬元稱霸。

根據台北市政府地政局統計北市停車位價格，坡道平面停車位平均價格以大安區317萬元最高，其次是信義區280萬元、中正區279萬元，文山區的193萬元最低；新北市地政局的統計，則是以永和區稱冠，均價227萬元，其次是中和區的208萬元以及三重區的205萬元，最低的是淡水區的138萬元。

台北市房價高，使得停車位的成本也隨之水漲船高，大家房屋企劃研究副理郎美囡表示，目前台北市新大樓的坡道平面車位價格大概一個要價300-400萬元之間，新北市則是200-350萬元上下，因此，平均一個車位300萬在台北市尚屬於合理價位，車位的價格跟區域房價正相關，若該地段的房價偏高，車位的價格固然高，例如台北市一坪90-100萬房價的社區，一個坡坪車位大概在400萬元上下。

郎美囡也提醒民眾，購屋時如果是新成屋、中古屋，一定要「試停」車位，才能確實了解車位是否合用，坡道平面車位雖然看似好停，但有些車道設計頗為考驗車主，而機械式車位則有長、寬、高及重量的限制，購屋買車位前，務必了解清楚。