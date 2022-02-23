27歲女星馮盈盈6年前被選為香港小姐冠軍風光出道，之後她被TVB簽下成為力捧對象，首次挑戰電視劇《果欄中的江湖大嫂》就在萬千星輝頒獎典禮2018中獲得「飛躍進步女藝員」一獎，參與的領域不只演員還有主持人，可說是明日之星，但最近港媒報導，馮盈盈疑犯了3宗罪，不聽話惹火高層，被TVB冷凍封殺，連先前演出的電視劇續集都沒她的份。

馮盈盈出道前在香港大學就讀食品及營養學系畢業，本來的志向是當營養師，但因就學期間個性活潑常參加活動，亮麗脫俗的外型被上傳到網上討論區，被網友封為「港大女神」，之後參加港姐比賽更是讓她一戰成名，不僅獲得冠軍，還因為人氣旺被選為「現場最受歡迎佳麗獎」。

去年港姐冠軍宋宛穎（左）和「翻版方媛」陳聖瑜傳出有可能取代馮盈盈上位。（圖／翻攝自sabrinaxmendes、yvette.cc IG）

然而人紅是非多，原本被電視台力挺的馮盈盈，近來卻被發現曝光量減少，據《香港01》報導，近期傳出她犯下3項大罪，和電視台溝通無效慘遭封殺，其一便是偶像明星的死穴「感情問題」，雖然她選港姐期間就曾大方表示自己有男友，對方也支持她參賽，但馮盈盈出道隔年就以「思想分歧」宣布分手，2020年她與「大隻主播」鄭衍峰傳出違反經紀公司祕密交往同居，兩人雖互稱是好朋友，但馮盈盈又在受訪環節，脫口認了自己有「另一半」。

此外，馮盈盈還傳出自行投入NFT市場販賣設計手鍊，最後一點則是TVB認為她私下聘請的助理行為不良，對馮盈盈的大頭症相當不滿，便決定暫時冷凍她，連她先前所演的《逆天奇案》續集開拍，邀來原班人馬卻漏了她，港媒更推測，娛樂圈新生代層出不窮，去年港姐冠軍宋宛穎和有「翻版方媛」之稱的去年港姐前8強陳聖瑜最有可能取代馮盈盈上位，而對此傳言，當事人暫無回應。