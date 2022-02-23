連日寒風夾雨彈，本周以來每天清晨讓上班族、家長孩子們都過的像夢魘，市區各校園周邊與通往竹科的東區各道路無不塞滿、塞好，新竹市長林智堅23日有感而發，透過臉書再籲大新竹合併升格的重要，唯有合併才能爭取輕軌讓大家能夠安全、準時且舒適的上班上課。

連日的低溫與大雨，讓林智堅心疼每天清晨都要冒雨與忍受寒流塞車上課的家長與孩子們，交通的不便與大新竹輕軌捷運至今還生不出來，讓他有感而發的在臉書發文，他說，因不捨孩子受寒淋雨，平時騎機車的市民改開車接送，使塞車更加嚴重，進而導致上班、上課遲到。

他強調，「如果我們有準時、安全、舒適的大眾運具輕軌，就有另1個選擇，孩子可以搭乘輕軌去上學，家長更放心。」

林智堅說明，新竹市在2017年4月5日向行政院爭取前瞻軌道建設，核定大新竹環線輕軌計畫後，立即辦理可行性評估，2019年11月送交通部，但竹縣直到2021年5月才開始辦理輕軌計畫，這條串連新竹縣市、科學園區、高鐵站的輕軌路線，因分屬兩個地方政府、事權不統一，導致這項重大交通建設時程耽擱。

他嘆，以現行財政分配制度下，非直轄市的地方政府也無力負擔輕軌建設經費，若大新竹合併升格，不只事權統一，更有效率、資源，才能夠提供更好的交通運輸工具。

他特別舉日本政府因應台積電進駐，重新研議鐵道計畫路線，讓它更符合產業發展的需求，這就是地方政府事權能夠統一的重要性。

林智堅指出，2020年新竹縣市創稅1920億，勝過2個直轄市，去年竹市上繳國庫的稅金高達1712億元，相較2020年增加489億，縣市創稅合計更達2385億。

然而在統籌分配稅款制度下，分回來比例卻不到4％，他再度呼籲透過大新竹合併升格，解決交通問題，「新竹人值得更好的對待。我們要大新竹合併升格、我們要大新竹輕軌、大家講出來！」