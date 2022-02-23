蛋荒問題持續未解，農委會主委陳吉仲今（23）日受訪時指出預計將從日本進口300萬顆雞蛋，並透露這些雞蛋是從日本三重縣的單一畜牧場進口，距離日本當地有禽流感的地區至少150公里以上，並指出這些雞蛋僅用於食品加工上，也會保證食安。

近日北部許多地方的民眾苦無雞蛋可買，農委會為解決蛋荒問題除了提出補助政策外，也指出將從美國、澳洲及日本進口雞蛋，但因日本爆發禽流感疫情被禁止活禽鳥、鮮蛋等蛋品進口，引起網友不小的爭議，更遭質疑是否可能是「福蛋」。

陳吉仲今日受訪時表示，去年11月就有發現產蛋量稍微不足，今年1月更因各種因素導致狀況加劇，因此在1月底就開始進行專案規劃，目前預計會從日本進口300萬顆雞蛋、澳洲進口200萬顆雞蛋，還會從美國空運數十萬顆蛋來台，加上天氣狀況接下來會好轉，預計雞蛋供應可在3月上旬恢復。

而針對備受關注的日本「疫蛋」與「福蛋」問題，陳吉仲指出此次進口的雞蛋，全數來自於日本三重縣的單一畜牧場，距離曾爆發禽流感疫情的地區至少超過150公里，且出口時就要先經過日本的檢疫，我防檢局也會在邊境進行檢驗，兩道程序都過關才會被放行，保證食品安全。