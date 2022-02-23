櫃買中心23日說明，為提升金融機構及其與法人客戶間之店頭衍生性金融商品成交確認作業效率及節省成本，以及配合我國建立店頭衍生性金融商品集中結算（CCP）制度，櫃買中心規劃建置店頭衍生性金融商品成交確認系統，提供數位化即時成交確認服務，預計111年4月25日正式上線。

另亦建立店頭衍生性金融商品交易資料提交CCP機制，協助金融機構將交易資料傳輸至期貨交易所進行集中結算，預計今年中上線。

為利使用者瞭解作業流程及熟悉系統操作方式，自111年2月14日起，金融機構可於櫃買中心店頭衍生性金融商品成交確認系統及衍生性金融商品交易資訊儲存庫（TR）系統測試環境，進行交易成交確認、提交CCP作業測試。

金融機構之法人客戶（上市、上櫃、興櫃及公開發行公司）則可利用公開資訊觀測站電子認證申報系統（Sii）測試環境介接櫃買中心成交確認系統，與金融機構進行成交確認作業測試。櫃買中心已於2月18日舉辦「店頭衍生性金融商品成交確認及傳送CCP系統操作說明會」。