櫃買中心23日指出，戰略新板於110年度共計7家公司申請登錄，為持續宣導戰略新板特色，推動更多優質企業上（興）櫃，櫃買中心預計3月10日與安永聯合會計師事務所於台中共同舉辦「戰略新板宣導說明會」，就申請登錄戰略新板之規定及應注意事項詳予說明，使創新企業能更瞭解戰略新板制度，以為提前因應與準備。

櫃買中心另表示，持續推動投資人簽署戰略新板風險預告書成為合格投資人；為符合證券商在了解客戶評估作業之實務運作需求，修正戰略新板自然人合格投資人資格條件，將自然人合格投資人資格條件之一由「淨資產」達1千萬元，調整為1千萬元以上之「財力證明」，相關規章修正已於1月28日公告。

另為鼓勵證券商推廣戰略新板，櫃買中心已舉辦「證券商推廣戰略新板自然人合格投資人戶數獎勵活動」，證券商每增開戰略新板自然人合格投資人1戶，即提供50元之獎勵金。另凡符合資格成為戰略新板之自然人合格投資人者，於3月底前至櫃買中心網站登錄即可參加抽獎活動，獎品包含Gogoro S1電動機車、Apple iPhone 13 Pro、Apple iPad mini 及百貨公司禮券等諸多好禮。