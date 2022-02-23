高捷鳳山國中站周邊地區都市更新案今（23）日動土，此為高雄首件公辦都更案。（柯宗緯攝）

高雄首件公辦都更案，實施者國城建設將投資22億元，打造6棟住商混和大樓，預計2025年完工。（國城建設提供）

高捷鳳山國中站周邊地區都市更新案今（23）日動土，此為高雄首件公辦都更案。（柯宗緯攝）

國城建設集團總裁洪平森強調，這是高雄首件公辦都更案，國城將秉持40多年經驗把案子做好。（柯宗緯攝）

高捷鳳山國中站周邊地區都市更新案今（23）日動土，此為高雄首件公辦都更案，實施者國城建設將投資22億元，打造6棟住商混和大樓，預計2025年完工，共計546戶，市府可分回124戶提供投資高雄企業員工安家住宅，以及100坪公益空間打造鳳山第4座公托。

高市副市長林欽榮指出，市長陳其邁上任後，即以「成立都更專責單位、積極佈局公辦都更、加速推動都更審議」之都更三箭齊發，全速推動都更工作，高雄首件公辦都更「鳳山國中捷運站周邊公辦都更案」，歷經2020年1月報核，同年4月審議通過，並順利於今年1月都更審議核定實施，正式進入興建階段。

高市財政局長陳勇勝表示，本案基地面積約2300坪，座落於鳳山區中山東路旁，交通便捷且生活機能完善，前身為稅務新村眷舍，因建物老舊危險，眷戶凋零陸續遷出，為活化土地使用，經市府評估全數為公有土地（市有61％，國有39％），產權單純，且鄰近捷運鳳山國中站，深具都更潛力，因此採取公辦都更方式開發。

林欽榮提到，國城建設將投資22億元，採銀級綠建築、無障礙環境設計，興建6棟（地上15層、地下3層）鋼筋混凝土造的住商大樓，共計546戶居住單元，預計2025年完工；全案更新後可創造不動產價值34.7億元，預估公有地主共可分回13.5億元更新後房地，其中市府可分回房地價值8.8億元。

該案更新後，市府將可分回124戶住宅房地，將提供投資高雄企業員工安家住宅使用。此外，實施者國城建設更承諾回饋捐贈1座YouBike公共自行車設施，並提供市府100坪公益空間，現已規畫交由社會局打造鳳山區第4座公立托嬰中心，另也規畫約800坪開放空間供住戶及附近居民使用，提升生活環境與居住品質，擴大都市更新效益。

林欽榮也預告說，隨著捷運黃線、岡山路竹延伸線及小港林園線等重大交通建設陸續開展，沿線的捷運聯開及都市更新工作也已蓄勢待發，包含「左營區機二十公辦都更案」、「捷運衛武營站（O10）周邊土地開發案」、「捷運橘線大東站（O13）北側商業區土地開發案」，以及「岡山行政中心公辦都市更新案」等招商案，均已緊鑼密鼓籌備中，歡迎企業評估投資高雄。

國城建設集團總裁洪平森強調，這是高雄首件公辦都更案，國城將秉持40多年經驗把案子做好，他與兒子都讀建築本科，父子倆選擇較有挑戰性的案子執行，都市更新案比土地重劃更困難，包括所有權的磨合、辦10多場公聽會，程序要走近2年，文書作業、人力耗費上都有一定難度，但國城有信心並會全力以赴。

洪平森也指出，本案鄰近高雄捷運鳳山國中站出口，在鳳山的樞紐地帶，交通便捷、地理區位佳，生活機能完整。國城也提供友善公益設施及大量公共開放空間，不以追逐利潤為導向，只為了給高雄首購族一處安心、安身的起家。