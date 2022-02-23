動物間互鬥也要講武德?一名網友今日在爆料公社張貼一則有趣影片，一隻小花狗沒事一直對榕樹旁的猴子狂吠，試圖激怒身旁的猴子，猴子一氣之下孫悟空化身，撿起地上的樹枝，跳起來狠狠的往小狗的頭敲下去。影片一出吸引不少網友逗趣留言:「怎麼可以亂教動物，抄傢伙打架」、「年輕猴不講武德」、「這證明有手的動物，攻擊方式比較多樣」。

「爆料公社」今貼出一則有趣影片《老子打不過你，老子抄傢伙》，孫悟空電影情節真實上演，一隻小花狗，不知道哪來的熊膽，居然公然對身旁的猴子狂吠，試圖要激怒猴子，眼見猴子不予理會，便變本加厲亂跳亂叫，未料猴子一氣之下竟撿起地上的樹枝，狠狠的跳起來，往小狗頭上敲下去。直接把他的頭敲了一個包，嚇得退後三步，不敢再去招惹猴子。

網友們看到影片後紛紛留言，「怎麼可以亂教動物，抄傢伙打架」、「年輕猴不講武德」、「這證明有手的動物，攻擊方式比較多樣」、「也太兇狠了吧」、「根本就是猴子界的棒棒隊」、「原來猴孫有後啊」。