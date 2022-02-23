蔡政府日前通過《國家安全法》及《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，增訂針對大陸的「經濟間諜罪」。大陸國台辦發言人馬曉光今天（23日）在例行記者會中表示，民進黨當局這些倒行逆施之舉，只會害得台灣的產業人才坐困愁城拿低薪。面對台生持續「登陸求學」的現象，馬曉光表示，大陸真誠希望廣大台灣學子做對的選擇、把握機遇。

馬曉光表示，兩岸經濟交流合作給兩岸民眾特別是台灣企業和民眾帶來實實在在的利益，這是眾所周知，誰也不能否認的事實。一段時間以來，民進黨當局出於政治私利，以各種藉口，不斷通過所謂「修法」、「修例」等各種方式，不擇手段、變本加厲阻撓限制兩岸正常交流合作，而且還把這種正常交流合作污名化，令人不恥。

馬曉光指出，民進黨當局這些倒行逆施，只會損害廣大台灣同胞的利益。就以台灣的產業人才為例，他們只能坐困愁城，在台灣拿低薪。

與此同時，大陸高校（大專院校）2022年對台研究生招生考試在即。在當前複雜嚴峻的台海形勢和疫情影響下，來大陸求學的台生卻在持續增加。面對台生持續「登陸求學」的現象，馬曉光表示，大陸真誠希望廣大台灣學子做對的選擇，把握機遇，贏得未來。

馬曉光表示，近年來，大陸高校加快推進一流大學和一流學科建設，辦學質量不斷提高，有越來越多的台灣學生主動選擇到大陸學習。2020年以來，儘管新冠肺炎疫情肆虐全球，但大陸各地和各高校嚴格落實疫情防控措施，在大陸高校就讀的上萬名台灣學生沒有一人感染，也實現了疫苗應種盡種。2021年，台灣學生申請就讀大陸高校的人數持續增加。

馬曉光表示，近期，大陸教育部對2022年大陸高校招收碩士專業、本科專業台灣學生有關事項作出安排，相關招生工作已啟動。大陸國台辦15日發佈了新聞稿，詳細介紹了2022年對台招生政策的一些新變化，調整後台灣學生報名和錄取流程將進一步優化，考生報名更便捷、選擇機會更充分、招生服務更細緻。

馬曉光表示，大陸方面相信，隨著大陸經濟社會持續快速全面發展，已經並將繼續為台灣學子帶來廣闊的發展機遇。大陸真誠希望廣大台灣學子做對的選擇，把握機遇，贏得未來。