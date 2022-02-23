一名男網友分享，近日找新租屋處，發現許多符合他需求的房子都在國小或馬路邊，但因為他本身需要錄音，所以偏好安靜的環境，不曉得如果是氣密窗能否擋得住學校鐘聲與嬉鬧聲？對此，過來人聽完直接潑冷水說，不要奢望氣密窗可以完全阻擋聲音，拿起手機錄音，背景的吵雜聲都可以聽得清清楚楚。

一名男網友昨在網路論壇「Mobile01」上發文提到，最近在找房子，但很多符合他需求的房子，都剛好在國小與馬路旁邊，但因為他本身有錄音的需求，所以希望室內可以安靜一點，那種整點一次的下課鈴聲、放學鈴聲或是偶爾的訓導處報告，其實也都還可以接受，但他也都盡量找窗戶看起來比較高級的物件。

男網友表示，不知道好的窗戶能否將下課時間、晚上開放操場打球的聲音擋住，最好是連鐘聲與廣播聲都能擋住，但因為他只有平日晚上或假日才有空看房，因此很難實際體驗到窗戶隔音的效果，因此想求助廣大網友「氣密窗擋得住吵雜聲嗎？」

不少網友看了狂搖頭喊「不可能擋住！」如果想要安靜的環境，建議還是不要找學校附近的房子比較好，「我住離學校兩條街，國小有學生練習打鼓，每天早上都會被鼓聲吵醒」、「只能說不可能，我家用氣密窗，你說的那些都聽的到，只是把不能忍受的噪音，降到還能忍受、讓人不去注意的程度，但用手機錄音，絕對一清二楚」。

另有過來人表示，學校絕對是嫌惡設施，千萬不要買或租太靠近學校的房子，首先一早會有愛心媽媽的哨子聲吵醒你，然後上班日還會有定時鐘聲吵你，假日補眠時、運動會廣播也超惱人，氣密窗想有好隔音是不可能的，也許要換隔音窗才有機會，鐘聲擋不擋得住真的看住家與學校的距離。