受原物料價格上漲、日夜溫差大、禽流感肆虐等因素影響，國內蛋雞產蛋率下降導致北部缺蛋，因此計畫透過專案進口雞蛋填補缺口。農委會表示，過年期間從食品加工廠調度雞蛋因應民生需求，因此進口不會流通到市場。

農委會主委陳吉仲今(23)日參加「第二屆永續善農獎IPM Award頒獎典禮」受訪表示，去年11月產蛋量就已經面臨不足，1月中下旬因為碰上禽流感、氣候溫差大等，因此1月底規劃專案緊急進口，預計2到3月底日本估計會有300萬顆進口，澳洲約200萬顆，美國幾十萬顆，總數約500萬顆。

陳吉仲指出，日本進口蛋的來源只有從三重縣的單一畜牧場，距離疫區有150公里以上，進口前在日本會有相關防檢疫，我衛福部食藥署也會積極配合，確保專案進口的雞蛋沒有疫病疑慮，且因為過年期間從食品加工廠調度雞蛋因應民生需求，國內一天2400萬顆的需求中，有10％到15％用於加工，因此上述3國進口的雞蛋會直接進到食品加工廠，並不會流通到市場。

然而國內蛋荒也出現少數業者哄抬價格，甚至有7顆賣150元的情況，陳吉仲表示，現在雞蛋每台斤產地價36.5元，配合飼料獎勵3元，若還是有少數業者哄抬，消保會、公平會將進入調查，農委會也回提供相關資料。

另有蛋商不滿「2＋3」補貼只補貼到蛋農，陳吉仲說，蛋商、生產團體、通路業者過去幾個月已經有共識，缺蛋下就是要調度雞蛋優先給消費者，而冷鏈體系的建立是讓雞蛋保存期限至少再延長一個月，產銷不足的情況也會大幅減少。

陳吉仲指出，冷鏈建置的補助從生產端到銷售端都能申請，其中包含蛋商，並不是直接的金額補助，明天之後中南部天氣好轉，預計3月上旬雞蛋不足的情況就會改善。