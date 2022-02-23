糖尿病是台灣十大死因之一，因此多數糖尿病患者在飲食方面都會特別謹慎，擔心血糖波動大造成生命危險，不過醫師對此表示，其實患糖尿病不必忌口，飲食均衡才是重點。而近日劉善如中醫師在臉書粉專提到，陰虛型糖尿病患者容易有口乾舌燥的問題，並分享1食物能有助於改善。

劉善如中醫師在臉書粉專「如日堂中醫診所 Yu Yat Tong Chinese Medicine Clinic」表示，糖尿病屬於內分泌疾病，當胰島素分泌不足或不能正常運作時，就會引起血液的葡萄糖過高問題，主要分為2種型態，I型與遺傳和基因有關，主要成因是自體免疫問題，導致胰島素無法正常分泌。

糖尿病II型則是最常見的糖尿病類型，比例約佔所有糖尿病9成以上，主要發生於肥胖又缺乏運動者，患者的細胞先是對胰島素敏感度下降，也就是胰島素阻抗狀況，導致血糖無法進入細胞內，為了讓血糖進入細胞，迫使胰臟分泌更多胰島素，不過胰島素有限而出現分泌不足的狀況，使大量葡萄糖留在血液中造成高血糖，變成糖尿病。

劉善如醫師進一步說明，糖尿病患者血液的情況，就像一杯濃度過高的糖水，而糖水濃度取決於水的份量及糖的多寡，若長期吃大量油膩、甜食，會引起「糖多」問題，吃辛辣、煎炸的食物、睡眠及飲水不足，則會引起「缺水」狀況，以上2種狀況都會導致糖水濃度變高，若出現「缺水」就是中醫所說的「陰虛」。

由「陰虛」引起的糖尿病，患者應多飲水，並減少吃辛辣煎炸食物，也不要熬夜，此外，患糖尿病雖無法治癒，但可靠藥物、飲食及運動控制，劉善如醫師對此分享解渴食譜「味噌醃苦瓜」，能改善陰虛糖尿病患者的口乾舌燥、煩躁及盗汗等問題，由於苦瓜味苦性寒，中醫認為苦有助改善陰虛引起的「火旺」，而現代研究顯示，苦瓜中的三萜類化合物有刺激胰島素分泌，達到降糖的作用。

●食材：

苦瓜一條、鹽適量、味醂50ml、味噌200g、米酒50ml

●做法：

苦瓜洗乾淨後對切，並去除苦瓜籽再切成長條狀，將鹽均勻塗在苦瓜表面，靜置15分鐘以除去澀味，將味醂、味噌、米酒混合成味噌醬，用水洗清苦瓜並瀝乾，再將味噌醬塗於苦瓜上冷藏3天，食用前用水洗清苦瓜上的味噌醬即可。