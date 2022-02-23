台鐵「天下第一站」台北車站新任站長胡詠芝，成為台北站135年來首位女姓站長。(義守大學提供／林雅惠傳真)

台鐵「天下第一站」台北車站新任站長胡詠芝，成為台北站135年來首位女姓站長，大學就讀義守大學財務金融管理學系的她，誤打誤撞考上台鐵，人生從此轉了彎，未料到大學所修習財金專業和教育學程，竟也能在進入台鐵後派上用場，她非常感謝母校的資源與支援。

胡詠芝回想當初選擇義守大學就讀，笑著表示，義守大學的「資」與「支」，讓她感受最深且受用無窮；她說「資」，指的是學校提供多元的資源讓學生盡情學習，像她求學時獲得「學海助學金」的補助，讓學生的她，可無後顧之憂的前往北愛爾蘭開拓國際視野。

至於「支」，胡詠芝說是校內師長的支持，她在修習國民小學教師教育學程過程中，老師們會以過來人的經驗分享職涯生活，並提供教學機會讓她磨練實力，都讓她在日後的發展上帶來莫大的影響。

胡詠芝說昔日的經歷都是成就未來的奠基石，像她過去擔任過教師，在進入台鐵被指派為台鐵局國際禮儀基本儀態與服務規範的種子教師，和員工訓練中心的內部講師；而在義守大學學到的財金專業，讓她成為台鐵主管後，面對採購事務或行政業務報告上的數據，都能快速理解掌握狀況。

胡詠芝一路從基層的站務員開始做起，現在當上「天下第一站」的站長，她說無論是求學階段還是職場表現，「態度決定一切」。

胡詠芝說人生就是不斷的學習，多問、多聽和多看，不要怕不會，只要願意學習，就一定能得到回饋，透過虛心受教進而建立個人品牌，才能在職場中走的長長久久。